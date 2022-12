A Carlos Baute se le dificulta decir 'te quiero'

A pesar de que el cantante venezolano Carlos Baute siempre muestra a través de sus canciones su lado más romántico, reconoce que no le resulta nada sencillo decir "te quiero" a alguien porque considera que son unas palabras demasiado profundas como para pronunciar a la ligera.

"Para mí decir 'te amo' es muy complicado. Solo se lo digo a mi esposa, pero es algo muy profundo", desveló el artista en una entrevista a la revista Look. Además hace pocos días también aseguró que le robaba las historias de amor a sus amigos para componer sus canciones .

Durante su estancia en Argentina con motivo de la promoción de su nuevo disco 'En el buzón de tu corazón', el intérprete se mostró muy sorprendido por la facilidad que tienen los argentinos a la hora de expresar sus sentimientos más íntimos.

"Me impresiona la facilidad de amar que tiene el público argentino. Enseguida te gritan 'te amo' y lo dicen desde el corazón, con todas las ganas y el entusiasmo. Yo me pregunto: '¿Cómo puede ser posible?'. Con lo que a mí me cuesta", reveló el cantante a la misma publicación.

Unas declaraciones que contrastan profundamente con el romanticismo que Carlos Baute despliega en sus temas musicales, como 'Quien te quiere como yo' dedicado a su mujer Astrid Klisans, donde logra dar rienda suelta a su pasión dejando hablar a su corazón.

"El amor es una fuente inagotable de inspiración. A la hora de la verdad todos somos románticos. No sé qué tiene el amor que nos atrae a todos: niños, niñas, adultos. Yo soy uno de los que se siente atraído por el amor, así que siempre le compondré a él", confesaba al Diario de Jerez.

Por: Bang Showbiz