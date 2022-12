A Caitlyn Jenner no le molesta que sus hijos le llamen 'papá'

A la exdeportista olímpica Caitlyn Jenner -conocida como Bruce Jenner antes de su transición- no le molesta que sus hijos Kendall, Kylie, Cassandra, Burt, Brody y Brandon se sigan refiriendo a ella como "papá" por el momento, una concesión que también ha extendido a sus hijastros Kardashian: Kourtney, Khloé, Kim y Rob, a quienes educó junto a su ya exmujer Kris Jenner.

"Caitlyn habló con cada uno de los 'niños' por separado y les dijo que se tomaran su tiempo para acostumbrarse. Preferiría que no le llamaran Bruce, pero les ha dicho que todavía pueden llamarle papá, por lo menos por el momento. Caitlyn ha sido muy comprensiva a la hora de entender que no es algo que resulte natural para todos. Nadie espera que este cambio se produzca de la noche a la mañana. Si alguno de los chicos se equivoca [al referirse a ella] no pasará nada", aseguró una fuente a la revista PEOPLE.

Por su parte, la madre de Caitlyn, Esther ha decidido que no utilizará el nuevo nombre que su famosa hija ha adoptado tras completar su cambio de sexo, aunque sí reconoce que Caitlyn parece ahora más en paz consigo misma que nunca.

"¡Es preciosa! Estuve con ella hace una semana. Bueno, en realidad llegué a casa hace una semana y media y conocí a Caitlyn. Parece más... en paz. Pero todavía le llamaré Bruce, es el nombre que su padre y yo le pusimos. Va a resultar difícil para mí adaptarme a este cambio, pero lo haré con gusto. Estoy muy feliz por él, ¡perdón!, por ella", aseguraba Esther al portal Access Hollywood.

Por: Bang Showbiz