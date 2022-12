A Becky G no le importa ser objetivo de los paparazzi por su relación con Austin Mahone

La joven cantante Becky G no es de las que se queja por ser víctima del acoso de los paparazzi debido al interés que genera su vida personal, y más en concreto su noviazgo con Austin Mahone porque es consciente de que forma parte de su profesión.

"Es algo muy nuevo y supongo que podría decirse que me resulta algo raro. Pero al final sabía en lo que me estaba metiendo en lo que respecta a mi carrera. Y por supuesto, Austin también trabaja muy duro para que reconozcan su trabajo. No nos importa. Nos hemos sacado fotos juntos con algunos fans y todo eso. Es maravilloso", revela la intérprete a la revista Latina.

Otro de los factores que influye en la paciencia con la que Becky lidia con su fama es el contar con el apoyo de Austin.

"Siempre me había parecido muy, muy atractivo, de eso no cabe duda. Pero estoy muy agradecida de que pudiésemos construir una verdadera amistad antes que nada. Creo que es algo importante porque, dedicándonos a esto, no tenemos tiempo que perder. Es agradable estar con alguien en quien sabes que puedes confiar y que tiene los mismos intereses que tú, y con quien puedes hablar básicamente de cualquier cosa. [Austin] es básicamente mi mejor amigo".

Aunque la joven prefiere no dar demasiados detalles sobre su relación, sí reconoce que Austin es todo un romántico capaz de sorprenderla cuando menos se lo espera.

"Es muy espontáneo, y eso es algo que me encanta de él. Podemos pasarnos todo el día juntos en pijama y comiendo cereales, y al día siguiente nos vamos al zoo o a hacer esquí acuático en South Beach. Nos divertimos y no le damos más vueltas. Eso es lo más romántico de todo. Nos dejamos llevar y así es como acabamos en lugares a los que nunca pensamos que iríamos".

Por: Bang Showbiz