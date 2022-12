A Arnold Schwarzenegger le encanta sacarse selfis con sus fans

El actor Arnold Schwarzenegger (67) es un usuario asiduo de las redes sociales y nunca le importa posar junto a sus fans para que estos puedan subir un selfi junto a él a sus cuentas de Twitter o Instagram.

"Mi red social favorita... depende de para qué la vaya a usar. Pero Snapchat es una de las que mejor manejo. Reddit también. Después del estreno de 'Maggie', hicimos un selfi line para que todas las personas que nunca se habían sacado una foto conmigo pudieran sacársela ahora. Me lo estoy pasando genial con las redes sociales. A algunos les gustan, a otros no. Y resulta que a mí sí", declaró el intérprete a The Wrap.

Arnold también utiliza sus perfiles sociales para mantenerse en contacto con sus hijos -Christina, Katherine Eunice, Christopher y Patrick, que recientemente terminó su relación con Miley Cyrus-, ya que está convencido que ninguno de ellos se avergüenzan de sus tuits y selfis.

"No, no les da vergüenza. A los chicos les gusta", aseguró.

Si de algo se siente orgulloso Arnold ahora es de haber servido de inspiración para que muchos de sus fans adultos se atrevan a aventurarse en las redes sociales.

"Mucha gente se anima a hacerlo por mi edad. Saben que no soy ningún genio cuando se trata de toda esta tecnología, así que se dicen: 'Bueno, si él puede hacerlo y usar todo esto, a lo mejor yo también debería hacerlo'".

Por: Bang Showbiz