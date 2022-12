A Adriana Barraza se le resiste el inglés

A pesar de llevar años afincada en Miami y de haber rodado en innumerables ocasiones en inglés, la actriz Adriana Barraza no ha logrado dominar el idioma de Shakespeare por completo. Tanto es así que en su trabajo prefiere que le den instrucciones en castellano para poder asegurarse de dar lo mejor de sí misma en cada papel.

"Yo no hablo inglés al cien por ciento como para entender todo. Cuando me toca que me dirijan, siempre pido a alguien que hable español, porque los directores te pueden dar indicaciones con un tipo de lenguaje que no es común: usan metáforas o palabras que son poco usadas normalmente. Entonces, yo quiero estar siempre segura de lo que me están pidiendo para poder dar lo necesario", declaraba la actriz en una entrevista para ¡Hey!

El idioma también ha sido una traba al intentar comunicarse con sus compañeros, como durante el rodaje de la película 'Cake' junto a Jennifer Aniston, a la que no siempre entendía.

"Pasé toda mi filmación muy bien. Es muy graciosa Jennifer, pero lamento, a veces, no haber entendido las bromas que hacía, porque con las que sí entendí me divertí mucho. Es una gran compañera", explicó.