50 Cent guarda fajos de billetes en su nevera... ¿y todavía se declara en bancarrota?

A pesar de que el rapero 50 Cent se declaró en quiebra el pasado julio no parece que esté pasando por un momento económico difícil, a juzgar por el vídeo que él mismo ha colgado en Instagram y en el que se le ve abriendo su frigorífico para coger algo de queso, momento en el que deja ver numerosos fajos de dinero apilados entre la comida.

"Tengo que guardar fresco un pequeño alijo y algo de vodka Effen", comentó junto a la foto de su nevera abierta.

No es la primera vez que el rapero bromea acerca de su situación económica, ya en octubre subió otro vídeo donde se le veía durmiendo en la cama, para de pronto levantarse rodeado de billetes.

"Ok, he encontrado mis piernas, pero no puedo encontrar nada que ver en televisión", escribía junto a una imagen del momento, que también subió a la red social.

El artista quiso también mostrar su espíritu burlón al utilizar fajos de billetes para escribir la palabra 'broke' (en quiebra).

Al declararse en quiebra el músico dijo no tener todo el dinero que la gente creía que tenía y confesó que exageraba su estilo de vida. Aseguró alquilar los lujosos coches con los que se le ve y que en propiedad solo posee tres automóviles y algunas cadenas.

En mayo de este año Forbes estimó su fortuna en 155 millones de dólares, pero ahora tendría una deuda de 28 millones.

Por: Bang Showbiz