2015: El año en que Bruce Jenner pasó a ser Caitlyn

Tras tres matrimonios fallidos, seis hijos biológicos (entre ellos Kylie y Kendall Jenner), cuatro hijastros (los populares Kardashian) y una vida bajo los focos, el exdeportista olímpico Bruce Jenner confesó este abril en una entrevista con Diane Sawyer en la cadena de televisión ABC la noticia de su cambio de sexo.

"Lo veo de esta manera, Bruce es una mentira. Ha vivido en una mentira toda su vida sobre quién es. Y no puedo seguir haciendo eso", explicó Jenner.

Aunque ya existían rumores sobre su lucha interna por definir su género debido al tratamiento de hormonas y a las intervenciones quirúrgicas a las que se había sometido previamente, la estrella televisiva confirmó que se sentía mujer. "Soy una mujer. Tengo el alma de una mujer y mi cerebro es mucho más de mujer que de hombre", aseguraba.

La exatleta apareció, ya como mujer, en la portada del mes de julio de la edición estadounidense de Vanity Fair bajo el titular "Call me Caitlyn" (Llamadme Caitlyn). Fue su primera aparición pública con su nueva identidad -con fotografías de Annie Leibovitz-, y una experiencia muy significativa para ella ya que por fin estaba "siendo honesta" consigo misma, tal y como contó en la entrevista. Sus palabras no gustaron a todos, ya que su exmujer Kris Jenner se sintió muy dolida tras ser "acusada" de haberle hecho bullying durante los 24 años que duró su matrimonio.

"El resumen general es que soy una mi*rda de persona que era mala con él. Puede irse a la mi*rda. Sinceramente, desearía no haber conocido nunca a ese hombre", afirmaba dolida Kris ante las cámaras del reality familiar, 'Keeping Up with the Kardashians'.

A pesar de estos baches, el interés de Caitlyn por mostrar al mundo su proceso de cambio no se detuvo ahí sino que además fue protagonista de su propia serie documental llamada 'I Am Cait', cuyo objetivo principal era ayudar a dar visibilidad de las personas transexuales.

Desde que comenzó esta nueva etapa personal y pública como activista de la comunidad LGBT, Caitlyn ha recibido distintos reconocimientos, como el galardón al valor en los premios ESPY, en cuyo discurso de agradecimiento hizo una llamada a la tolerancia, o el Transgender Champion de los premios Glamour a las Mujeres del Año, el cual aprovechó para agradecer a su familia todo el apoyo recibido.

"Soy muy afortunada por tener una familia. Nadie me ha abandonado, todos me han apoyado, ha sido maravilloso", dijo en su discurso en los premios Glamour.