Mario Quiñones

Tiene 40 años y lleva más de 15 años dedicado a la docencia. Es atractivo físicamente aunque su verdadero sex appeal está en su inteligencia más que en su manera de vestir. Por lo general no está pendiente de su ropa y puede andar una semana con el mismo saco de vestir. Sobre todo desde que su novia, con la que lleva 8 años se fue a hacer una maestría a España. Esa separación es en parte una salida a la crisis que tuvieron cuando se dieron cuenta que Mario no tenía tantas ganas de formalizar como ella.

Esa es su virtud y su gran defecto, el ser un maestro consagrado que cree firmemente que los problemas en este mundo sólo se arreglan con educación. Además de director de la carrera, Mario dicta clases de economía y ve la docencia de una manera distinta a los demás colegas.

Para él, alguien que estudia de noche debe ser tratado diferente porque es alguien que se está sacrificando para cambiar su vida. Eso se ve reflejado en los métodos y dinámicas que se inventa para que sus alumnos no pierdan el entusiasmo y las ganas de conseguir un título y una segunda oportunidad. El dinero no es una prioridad, en cierto sentido es un idealista, algo que no siempre congenia con sus compañeros de cátedra.