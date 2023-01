Resumen: La vida de ‘La Niña’ cambia por completo en el programa de reintegración

En medio de un operativo en el que alias ‘Sara’ y sus dos compañeros de la milicia, Julio y Esteban, pretendían reclamar una mercancía y un dinero para su comandante Roncancio, extorsionando a un comerciante en Villavicencio, llegan unos hombres enviados por el Ejército para atrapar a los jóvenes.

‘Sara’ intenta escapar pero al final es capturada, golpeada y llevada a la Fiscalía donde conoce a Tatiana Toquica, la encargada del programa de reinserción, quien la convence para que revele su verdadera edad y pueda ser protegida como menor.

Luego de enterarse de la muerte del comandante Roncancio en medio de un bombardeo, Julio le insiste a Esteban que con mayor razón deben encontrar a ‘Sara’ para que los lleve hasta el lugar donde están enterradas las armas y el dinero de la guerrilla.

Pero no solo ellos están interesados en encontrarla, pues el coronel Barragán descubre que ella no murió en los bombardeos y que puede convertirse en una piedra en el zapato si llega a contar todo lo que él le hizo, por lo cual le pide a su cómplice, Barón, que la busque por dónde dé lugar.

Debido a que Esteban llegó en busca de Belky hasta la finca donde iba a vivir junto a su familia, la Defensoría de Familia decide que lo mejor es que se vayan de la ciudad porque sus vidas corren peligro. El padre Rivas los ayuda a ubicarse en Bogotá mientras Miguel y Belky reúnen dinero para pagar una pieza con su trabajo en una plaza de mercado.

Belky se da cuenta que la vida en familia no será nada fácil, pues sus hermanas no paran de reclamar el hecho de tener que compartir con alguien que perteneció a la guerrilla, mientras que Mireya se desespera por no conseguir trabajo y tener que pasar necesidades.

Llega el gran día para Belky en el que debe presentar la entrevista en una universidad privada para estudiar medicina, pero se encuentra con alguien que se convertirá en un obstáculo para cumplir su sueño: el profesor y decano de la facultad, Alfonso Montealegre.

Él, junto a otros profesores de medicina, son los encargados de entrevistar a los aspirantes, pero interroga a Belky de tal manera que ella se ve acorralada y se le enfrenta.

¿Logrará pasar la entrevista?