Manuel llega a Bogotá para darle una sorpresa a Belky, pero ya nada es igual

Ahora quien tiene roto el corazón es Manuel, quien al cumplir los 18 años sale de la correccional directamente hacia Bogotá con el anhelo de ver a Belky. Llega de sorpresa a la universidad el día en que ella se entera de la gran noticia de que pasó la entrevista, y se le aparece de frente pero ya no hay alegría en su rostro.

Manuel no ha caído en cuenta de que Belky lo vio con Yolima y no se explica por qué ella ha cambiado tanto, que ya no lo quiere ni ver.