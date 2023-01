Capítulo 58: Con la salida de Barragán, todos temen por su vida

Barragán no piensa quedarse con los brazos cruzados ahora que está fuera de la cárcel y pretende hacer todo lo posible para vengarse de todos aquellos que le causaron daño. Primero va a su casa y echa a Ángela, no sin antes advertirle que si Malú no aparece en las próximas horas lo pagará caro.

Luego, y sabiendo que ella está saliendo con Felipe, busca a este abogado para amenazarlo para que se aleje de su esposa, de su familia y del caso. Por lo que él busca a Silvia para pedirle que tenga cuidado con todo lo que haga.