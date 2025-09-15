En vivo
Capítulo 63 La luz de mi vida: Elif se reconcilia con Ümran gracias a Dila

Capítulo 63 La luz de mi vida: Elif se reconcilia con Ümran gracias a Dila

Ümran le cuenta a la mujer que ella fue la que convenció a su hija de donarle sangre tras el ataque que sufrió. Luego, Günes hace un dibujo que logra unir a la familia.

