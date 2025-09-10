Capítulo 60 La luz de mi vida: Günes se desespera e intenta escapar de la casa de Feraye

Más adelante, Firat tiene una acción con Feraye que la hace creer que Elif está de su lado, por lo que la sigue amenazando sin saber el plan que tiene la pareja. Además, la niña parece tener una nueva idea de escape, ¿lo logrará?

