Capítulo 60 La luz de mi vida: Günes se desespera e intenta escapar de la casa de Feraye

Capítulo 60 La luz de mi vida: Günes se desespera e intenta escapar de la casa de Feraye

Luego del fuerte episodio que tuvo con Elif, Günes intenta escapar de la casa; y aunque está cerca, no lo logra. A raíz de esto, Dila se entera del encuentro de la niña con Elif.