Capítulo 59 La luz de mi vida: Elif, histérica, le cuenta a Firat acerca del video oculto de Feraye

Momentos antes, Ümran le pide ayuda a Firat para salvarla de estar en la cárcel, pues asegura que no duraría mucho ahí dentro. Por esta razón, le alegra escuchar acerca de la filmación descubierta por Elif, donde se confirma la culpabilidad de Feraye en el atentado.

