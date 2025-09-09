Publicidad

La luz de mi vida / Capítulo 59

Capítulo 59 La luz de mi vida: Elif, histérica, le cuenta a Firat acerca del video oculto de Feraye

Luego de que Feraye amenaza a Elif con lastimar a Günes si dice algo acerca del video, la mujer, entre llantos, le cuenta a Firat lo visto en la filmación, suplicando ayuda rápida.