Eliminatorias Colombia vs. Bolivia
Capítulo 56 La luz de mi vida: Dila obtiene la custodia de Günes y Elif se desmorona al saberlo

Elif recibe una llamada y le notifican que el tribunal le otorga la custodia de Günes a Dila, razón por la cual, tiene dos días para entregarla a su madre. La niña se entera y rompe en llanto.