Actualizado: septiembre 04, 2025 05:36 p. m.
Caracol TV La luz de mi vida Capítulos Capítulo 56 La luz de mi vida: Dila obtiene la custodia de Günes y Elif se desmorona al saberlo
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Además, Sude llega a la empresa en representación de Feraye, la nueva dueña de la compañía. Firat tiene una intensa charla con ella, donde la rechaza por completo, además, tiene un plan para evitar perder su cargo.
No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.