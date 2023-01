Capítulo 20: Remedios se entera que Victoria causó su accidente y no quiere volver a verla Victoria le revela a Remedios que regó aceite en el piso para que Nicolás cayera, pero los planes no salieron como ella esperaba. Ahora, su mejor amiga le pide que la deje tranquila. ¿Le cambiarán ahora sus planes? No te pierdas el capítulo completo.