Tonny Guezz dice que, pese a que no se llevó el premio, sí obtuvo una recompensa de La Descarga

El final de la segunda temporada de La Descarga dejó como ganador a Ferry Valencia, sin embargo, Tonny Guezz, quien conformaba la Selección Maía , revela que él también salió victorioso del Templo de la Música.

Y es que los colombianos se mostraron, a través de las redes sociales, muy conectados con lo que pasaba en el concurso musical, pues los cuatro finalistas se ganaron el corazón de los televidentes.

Tonny Guezz da sus primeras declaraciones

Lleno de gratitud y felicidad por lo vivido en La Descarga, en donde Maía le dio su voto de confianza para la gran final, este participante oriundo de Valledupar nos cuenta lo que siente tras todo lo ocurrido en el escenario.

"Cada ciclo fue de ganancia, madurez y aprendizaje", menciona Tonny, quien considera que su premio fue haber vivido esta experiencia que le ayuda a su carrera musical.

A su vez, confiesa que sintió varias veces que podía salir de la competencia, pero nunca sintió que perdía, sino que había ganado, ya que es consciente de que debe valorar todo lo que atraviesa y buscar así mismo el lado positivo de todas las cosas.

Convencido de que solo vienen cosas buenas en su trayectoria, el pupilo de Maía habla sobre la Descarga: "Estar aquí es un privilegio, un sueño, maravilloso, me ha cambiado la vida".

En definitiva, el no haber obtenido el primer lugar no afecta a este participante de la segunda temporada del Templo de la Música, pues hay una ganancia mayor para él: "No nos ganamos el dinero, pero sí el corazón de cada uno de ustedes".

Ante esto, Tonny Guezz menciona que durante su paso por el concurso musical lo marcó la palabra perdón, gracias al proceso y a todos los que hicieron parte, dado que no solo obtuvo experiencias como cantante, sino como persona, pues su Mentora los acercó nuevamente a sus padres.

Lo que alimentó su alma y su ser como artista y persona fue hablar con su mamá, decirle que es lo máximo y que la ama, también llevarse un momento tan especial con su padre.

Para terminar, el pupilo de Maía deja en claro que su camino apenas está empezando: "Sigue Tonny con mucha música, gracias por acompañarlo en el camino".

