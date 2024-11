Quién es Valentina Pérez de la Selección de Maía en La Descarga: Mira sus mejores fotos

Valentina Pérez es una talentosa joven que hace parte de la Selección Rosada en La Descarga y a quien su pasión por la música la motiva a ser mejor cada día. Esta cantante ha destacado en el Tocadiscos gracias a su poderosa, pero también dulce voz con la que ha brillado en distintos géneros: aquí te contamos más de su vida personal y te recordamos cómo ha sido su paso por el programa.

Así ha sido el paso de Valentina Pérez en La Descarga

Valentina Pérez logró llamar la atención con su primera presentación gracias a que asumió el reto de cantar un exigente tema de Adele y este le permitió pasar de etapa; luego en 'La Selección' dejó atónitos a los Mentores con la romántica canción 'All Of Me' de John Legend.

En los ciclos, ha demostrado sus gustos musicales y poco a poco ha ido forjando su propio estilo, el cual también incluye la sensualidad: así lo demostró cuando cantó 'Vivir así es morir de amor'. La gala que le permitió ser la protegida de Maía, fue en el segundo ciclo con 'Stay With Me', ya que aquí recordó a su fallecida madre y quebró en llanto.

Las mejores fotos de Valentina Pérez de La Descarga

Valentina es muy activa en redes sociales y en su cuenta de Instagram tiene 5 mil seguidores que la apoyan constantemente y la halagan por su voz. De acuerdo con sus publicaciones, ha recorrido países como Brasil, España, Alemania y muchos más, dejando claro que le encanta viajar y también es una amante de los animales, tanto así que publica fotos con su perrita Ginebra.

Dinero en juego durante La Descarga

Cuando el concurso musical llegue a su tercera etapa, es decir a la llamada como La Descarga, las selecciones de los Mentores ya estarán conformadas por 11 participantes. Cada noche, el Tocadiscos recibirá a un equipo diferente, en la que se presentarán la totalidad de sus intérpretes.

Ante esto, los expertos deberán seleccionar a su favorito, quien cantará con ellos en una última presentación semanal para que luego sean los televidentes quienes voten por su favorito y así le den 25 millones de pesos a quienes se coronen como el mejor show, que entregarán esta plata a su grupo.

