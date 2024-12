Miller Sebastián presenta fallas en su show: Maía explica que es por una "flema"

Miller Sebastián canta ‘Ya no mi amor’ de Yeison Orlando Jiménez Galeano y a pesar de que entrega todo de sí mismo, Gusi, Marbelle y Maía coinciden en que pudo haberlo hecho mejor, pero que lo importante fue que no dejó que la energía cayera: esto es algo que lo caracteriza.

La Mentora de la Selección Rosada, por su parte, le da un breve consejo y su apreciación: "Hay un gran crecimiento a nivel interpretativo y emocional. Ahora, si tu Mentor me lo permite, resulta que hay diferentes situaciones de flema, pero la del sereno no fue la que te afectó. Hay otra que aparece cuando no estás lo suficientemente caliente y aparece en los pliegues vocales...debes repetir los momentos más grandes de la canción para que salga la flema y que ubiques la voz".

Cuánta plata se llevará el ganador de La Descarga

Tan solo uno de los 44 participantes que avanzarán a La Selección dentro del programa musical, luego de estar en el Todo o Nada, será quien obtenga el premio mayor de esta segunda temporada, el cual es de 500 millones de pesos.

Cabe recordar que a la gran final solo llegaran cuatro concursantes, uno por cada equipo, quienes representarán a Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi en el Tocadiscos, por lo que podrían llevarse más de lo planteado en el premio, eso dependiendo de lo que tanto ellos como sus compañeros logren recolectar durante el reality.

Quiénes son los Mentores de La Descarga

El innovador show musical, formato original de Caracol Televisión, que reúne a los mejores cantantes del país, llega con su segunda temporada mucho más exigente y sin convivencia, lo que hará que la competencia musical sea la única protagonista en esta nueva versión.

Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía, nuevamente serán los Mentores y llegan dispuestos a descubrir las mejores voces, sonidos, timbres y ritmos, en los participantes que se atrevan a subirse al imponente disco de La Descarga. Desde su experiencia buscarán la mejor estrategia para conformar sus equipos.

Cuáles son las fases de La Descarga

La dinámica tendrá tres etapas claves: Todo o Nada, La Selección y La Descarga. En la primera fase, participan 100 cantantes profesionales, quienes tendrán que convencer a los cuatro Mentores de oprimir el botón para hacer parte de La Descarga. Aquí solo pasarán a la siguiente etapa 44 participantes, quienes conformarán cuatro equipos de 11 cantantes.

En La Selección empieza el duelo de los Mentores. En esta etapa del concurso, los 44 participantes seleccionados se presentarán ante los Mentores, quienes tendrán que oprimir el botón que les permite llevarse al cantante para su equipo. El primero que lo haga se quedará con el concursante y sólo se sabrá qué Mentor fue cuando el cantante finalice su canción. De esta manera se conformarán cuatro equipos de 11 participantes cada uno.

Finalmente, en La descarga, la tercera etapa, se presentarán cada noche los 11 participantes de cada equipo. Aquí, cada Mentor elegirá a un artista para hacer dúo y cantar en la noche de Descarga. Una vez están elegidos los 4 intérpretes, cantarán con su Mentor, y cuando acabe el programa, se abren votaciones para que el público elija su presentación favorita. El equipo ganador se llevará 25 millones de pesos.