Lauvel hace parte del Equipo de Marbelle de La Descarga. Esta cantante, quien en el 2015 estuvo presente en La Voz, maravilló a los mentores con su poderosa interpretación de 'If ain't got you' de Alicia Augello Cook.

Antes de salir al Tocadiscos para convencer a los artistas con su talento, esta cantante recordó cuando tuvo la oportunidad de estar con Maluma en un parque de diversiones, pues él era su entrenador en el mencionado concurso musical y pudo aprender mucho de este artista urbano. Así mismo, en medio de un conmovedor mensaje, su papá mencionó sus inicios en el canto, pues dijo que utilizaba el control remoto como un micrófono y se encerraba en el baño o las habitaciones para interpretar sus canciones favoritas.

Conoce más sobre Marbelle:

Esta mentora es reconocida como una de las grandes divas de la música y una de las voces más importantes de Colombia, ganadora de 3 discos de oro y 6 discos de platino. A lo largo de su carrera, cuenta con numerosos y múltiples reconocimientos por su larga trayectoria como artista. Ha realizado 6 álbumes de estudio con un número significativo en ventas y reproducciones en las plataformas digitales.

Con sus más recientes éxitos: 'Adicta al dolor', 'Pa' todo el año' y su último lanzamiento 'Días nublados', se consolida como la artista femenina más importante de la música ranchera, romántica y popular de todo el país.