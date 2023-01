Consuelo Araujo

Imponente, así es Consuelo, una mujer que llega a cualquier lugar pisando fuerte y de la que todo el mundo tiene que hablar.

Es de carácter fuerte, decidida, cumple lo que promete, y no hace promesas que no puede cumplir. No la trasnocha el lujo o los viajes, ya que para ella el único lugar donde debe estar se llama Valledupar, su paraíso.

Para Consuelo no existe mejor ejemplo de vida que el de su papá, de él aprendió a agachar la cabeza cuando se debe, pero también a tenerla muy en alto cuando la lucha trae consigo una buena causa.