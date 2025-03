Capítulo 98 Karsu: Atila acepta alejarse de Karsu para que ella sea feliz

Por otra parte, Hande se acopla a su etapa de madre, ya que se convirtió en la esposa de Reha y debe vivir con sus hijos. Aunque ella piensa que los pequeños no le causarán problemas, se da cuenta de que no puede cuidarlos y, ahora que extrañan a Karsu, no está lista para lidiar con sus dificultades.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.