Actualizado: septiembre 15, 2025 07:06 p. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 216 Karsu: La mujer que acusó a Bora de tener un hijo suyo expone todo ante los medios
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Karsu intenta mantener la calma y confiar en Bora, quien niega rotundamente las acusaciones. Sin embargo, su suegra está decidida a hacerla sentir culpable. Ahora, todo parece encaminarse a resolverse en los tribunales.
No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.