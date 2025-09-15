En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Karsu  / Capítulos  / Capítulo 216 Karsu: La mujer que acusó a Bora de tener un hijo suyo expone todo ante los medios

Capítulo 216 Karsu: La mujer que acusó a Bora de tener un hijo suyo expone todo ante los medios

Tras el incómodo momento en que una mujer interrumpe la boda asegurando que lleva tres años de relación con Bora, la situación se hace pública y desata un fuerte malestar en la familia, especialmente en la madre del empresario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad