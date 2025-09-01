Publicidad

Capítulo 208 Karsu: La mamá de Bora le pide a Karsu firmar un acuerdo prenupcial

Capítulo 208 Karsu: La mamá de Bora le pide a Karsu firmar un acuerdo prenupcial

La mamá de Karsu llama a la mujer para que hablen en privado y le da un contrato prenupcial para que lo firme, pues desconfía de sus intenciones con su hijo; luego, le dice que puede darle todo el dinero que le pida.