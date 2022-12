Ryan Reynolds teme que su hija diga groserias por culpa de su nueva película

La pequeña James, hija de los guapísimos Ryan Reynolds y Blake Lively, ha pasado mucho tiempo en el set de rodaje de la nueva película de su papá, 'Deadpool', por lo que el actor teme que el mal vocabulario usado en la cinta tenga repercusión sobre la niña.

"Va a aprender esas palabras de cualquier forma. Si su primera palabra es j**er, entonces habré hecho algo mal, pero si no, creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Si es su segunda o tercera [palabra], vale. ¿Pero la primera? No. Tiene que ser 'mamá' o 'papá'. Yo me inclino por 'mamá'", explicó Ryan a E! News.

Y aunque esta nueva cinta de ciencia ficción pueda influir negativamente sobre su pequeña, lo que sí ha sorprendido positivamente al actor ha sido la capacidad de penetrar en la gente, de manera que toneladas de personas decidieron vestirse de su personaje, Deadpool, en la Comic-Con de San Diego, lo cual le dejó boquiabierto por el "nivel de pasión y determinación" de la gente.

"Vi probablemente cerca de 400 Deadpools. Vi una pareja que era increíble, era realmente espectacular. Un hombre tenía lentillas por debajo, cosas muy elaboradas. Me hice fotos como con ocho de ellos que vi fuera hace poco... Estuvo genial ver eso. Está muy bien ver ese nivel de pasión y determinación para hacer el perfecto Deadpool", añadió.

Además Ryan está convencido de que la película cumplirá con las expectativas de los fans, ya que es una cinta muy completa.

"Tiene todo lo que siempre has querido", aventuró.

Por: Bang Showbiz