¿Por qué el cuatro de mayo es el día de Star Wars? Conoce la respuesta aquí

Si eres un fanático de la Guerra de las Galaxias sabes que hoy es el día para celebrar esta saga, si no lo eres tanto seguro has escuchado la frase "May the force be with you", que traducida al español significa "Que la fuerza te acompañe".

Este juego de palabras en inglés se convirtió pronto en 'May the 4th' o 'Cuatro de mayo', que se ha convertido en parte de la cultura geek desde 1979, según lo afirma el autor Alan Arnold cuando escribía una crónica del rodaje de El Imperio Contraataca para Lucasfilm.

Según este autor, la frase se usó para felicitar a Margaret Thatcher al ganar las elecciones de Gran Bretaña. El periódico London Evening News se refirió a su victoria como “May the 4th be with you, Maggie, Congratulations”.

Rápidamente, el cuatro de mayo se convirtió en una tradición para los fanáticos de Star Wars, que lo proclamaron como su día.

Este año, en el nombre de 'STAR WARS: Fuerza para el Cambio', una iniciativa que inspira a las personas a dejar un impacto positivo en el mundo, LucasFilm y Disney recaudarán fondos para beneficiar a la UNICEF y Starlight Children’s Foundation.

Y tú, ¿cómo vas a celebrar este día?

