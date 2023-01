‘Halo’, el videojuego, llegará a la televisión con una serie

El presidente y consejero delegado de Showtime, David Nevins, dijo hoy en un comunicado de prensa que la serie sobre "Halo" contará con diez episodios y que comenzará a producirse a comienzos de 2019.

La saga de videojuegos "Halo", creada y publicada por Microsoft Studios, narra el enfrentamiento entre la humanidad y una amenaza alienígena.

Kyle Killen, el creador de la serie "Awake", será guionista, productor ejecutivo y "showrunner" (máximo responsable de una producción para la pequeña pantalla) en este proyecto sobre "Halo".

Asimismo, Rupert Wyatt, el realizador de la cinta "Rise of the Planet of the Apes" (2011), dirigirá algunos episodios de esta serie en la que también participará como productor ejecutivo.

Amblin Television, compañía cofundada por Steven Spielberg, también estará involucrada en la producción de la serie.

"'Halo' es nuestra serie más ambiciosa y esperamos que el público que ha estado esperando esto durante años sea recompensado a fondo", apuntó Nevins, quien ensalzó los guiones "emocionantes, expansivos y provocadores" de Killen así como la visión de Wyatt tras las cámaras.

El catálogo original de Showtime incluye otras series como "Homeland", "Billions", "Ray Donovan" y "Shameless".

Por: EFE

