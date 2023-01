Estas son las primeras críticas de 'Deadpool 2'

En la ciudad de Nueva York se llevó acabo la premier de la tan esperada segunda entrega de la popular saga 'Deadpool'. Un evento que fue exclusivo para las estrellas del séptimo arte y los medios de comunicación.

Por supuesto, en la mañana del miércoles empezaron a publicarse las primeras opiniones de medios como 'The Hollywood Reporter', 'Vanity Fair' y 'Rolling Stone', entre otros, dejando a sus lectores antojados para ver el filme y así sacar sus propias conclusiones.

Publicidad

A continuación, algunas de las críticas:



Use this code in your fields



Mira también:

Publicidad

Deadpool y David Beckham hacen por fin las paces en divertido video

Como todo un romántico, Deadpool lanzó un video promocional al lado de Celine Dion

Publicidad

Publicidad

.