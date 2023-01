Él es el ninja que inspiró a la creación de los peleadores de Mortal Kombat

Daniel Pesina, el ninja de la vida real que resultó ser más personaje que Scorpion, Sub-Zero, Smoke, Noob Saibot, Reptile y Johnnie Cage (figuras que encarnó en las dos primeras entregas del videojuego Mortal Kombat) habló con Caracoltv.com sobre su preparación física, sus creencias y su vida en el mundo gamer.



Su historia en las artes marciales parece más el plot de un videojuego que el de un deportista consagrado. Este personaje, nacido en illinois, E.E.U.U. en 1959, recuerda con mucho ánimo parte de su historia como deportista. "Hace como cinco años que mí maestro en china se murió, ya tenia 90 años, su conocimiento marcial era tan real que fue perseguido por la gran revolución cultural china (los comunistas). Era un famoso instructor y lo cazaron, ¡lo querían matar pero el con sus conocimientos se defendió!, por eso, cuando enseña el arte marcial cree que es por que alguna vez vas a necesitarlo realmente y es la razón por la cuál enseña duro. Cuando la gente me invita a dar seminarios es por que sabe que yo estudio los artes marciales de la vieja escuela", asevera mientras es retado por uno de nuestros periodistas a un combate en Arcade en medio de un importante torneo de Mortal Kombat llevado a cabo hace unos días en el museo del retrogaming (Centro Comercial Multiverso en San Andresito de la 38).



Daniel inspirado por sus dos hermanos mayores (quienes también entrenaban), empezó desde niño su carrera marcial pasando por disciplinas como Judo, Jiu jitsu de Japón, Jiu jitsu samurái, Brazilian jiu jitsu, Sho kan karate, Kung fu y Wushu, entre muchas otras.Una carrera de la que pensó que no podría vivir económicamente ,y ahora, después de muchos viajes y aventuras es maestro en su propio Dojo.



Pesina cree que los video juegos en línea están haciendo que la industria pierda un componente esencial, la conexión real humana; recuerda cómo antes eran la excusa para juntarse hombro a hombro con sus hermanos y amigos sentados en el sofá, tiempos y momentos que describe como si no tuvieran precio y le tocan el corazón, mientras también revela que su hermano Carlos Pesina encarnó el personaje de Raiden en el videojuego (Mortal Kombat I y II) dándole así el apodo a sus sobrinos de 'Kid Thunder' y 'Lady lightning'.



Para Daniel no es exagerado decir que hace parte de una familia ninja, cultura que cree que tiene un potencial de crecimiento impresionante y que le ayuda a la humanidad a sopesar de manera deportiva y sana muchas de las problemáticas que atraviesa el mundo. Si bien Daniel no es bueno haciendo ’brutalities’ en el videojuego, si es un artista marcial experto capaz de hacerlos en el mundo real.