Christian Bale 'sintió celos' de Ben Affleck al saber que él sería el nuevo Batman

El actor Christian Bale -quien ha sido Bruce Wayne y su alter ego Batman en 'Batman Begins' (2005) y las secuelas 'El caballero oscuro' (2008) y 'El caballero oscuro: la leyenda renace' (2012)- ha reconocido haber sentido envidia de Ben Affleck al saber que sería él el encargado de dar vida al superhéroe en la película 'Batman v Superman: Dawn of Justice', donde compartirá protagonismo con Henry Cavill en el papel de Superman.

Publicidad

"Cuando escuché que otra persona lo iba a interpretar, paré de repente y me quedé mirando a la nada durante media hora. Pero tengo 40 años. El hecho de que esté celoso de que otra persona dé vida a Batman... buff, creo que debería haberlo superado ya", contó Christian a la revista Empire.

Aunque el actor aseguró que no volvería a participar en ninguna otra película de Batman, una parte de él quiere formar parte una vez más de la franquicia.

"Tengo que admitir que al principio, aunque sentí que era el momento de parar, había una parte de mí que me pedía hacer otra película más", afirmó.

Sin embargo, ni la envidia ni la frustración de no poder ser ya él Batman, le ha acarreado problema alguno con Affleck.

Publicidad

"No he hablado con Ben pero le he mandado correos con algún consejo que aprendí de la forma más dura. Puedo imaginar que estará haciendo todo lo que pueda para evitar hacer todo lo que yo hice", añadió.