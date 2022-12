Christian Bale aconseja a Ben Affleck que elija un traje cómodo de Batman que le permita ir al baño

El actor Christian Bale considera "ridículo y poco heroico" necesitar ayuda para poder ponerse y quitarse el traje de goma que utilizó en sus tres últimas películas como Batman, así que ha avisado a su sucesor, el actor Ben Affleck, -quién interpretará al personaje en la película 'Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia'- que elija un traje cómodo que le permita ir al baño sin tener que necesitar ayuda de terceros.

"El primer consejo fue: 'Sé capaz de mear por ti mismo'. Encuentro que es ridículamente poco heroico el tener que preguntar entre tomas: 'Necesito hacer pis, ¿hay alguien que me puede ayudar con el traje?'", declaró el actor al periódico The New York Daily News.

Otro de los consejos del actor a Ben es que no acepte una máscara muy apretada o incómoda.

"Estuvieron tres personas durante 20 minutos con herramientas tratando de quitarme la máscara de la cabeza", añadió.

Aunque Christian no está molesto con el hecho de que otra persona vaya a interpretar a Batman, se sorprendió de que la nueva película se esté haciendo tan pronto, ya que la última entrega fue en 2012 'El caballero oscuro: la leyenda renace'.

"He pasado el testigo, esa es la naturaleza de Batman. Por supuesto, pasó mucho más rápido de lo que esperaba, pero lo entiendo", concluyó.