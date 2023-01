"Batman vs. Superman" recaudan USD 420 millones en su estreno mundial

El público ha caído rendido a la encarnación de Ben Affleck y Henry Cavill en "Batman v Superman: Dawn of Justice", donde los dos superhéroes se ven las caras frente a frente por primera vez en la gran pantalla.

La película, dirigida por Zack Snyder ("El hombre de acero", 2013), obtuvo en los cines de Estados Unidos y Canadá 166 millones de dólares.

Este debut relegó a la segunda posición a "Zootopia", el último éxito de Disney sobre un zorro estafador y un conejo policía que desbaratan una conspiración. El film acumula 241,1 millones de dólares tras conseguir 24 millones.

La secuela de "Mi gran boda griega" protagonizó el otro gran estreno del fin de semana. Años después de su romántica boda, Toula e Ian (Nia Vardalos y John Corbett) regresan con más aventuras sobre la familia griega más famosa del cine, que se llevó 17,8 millones de dólares.

El drama "Milagros del cielo", dirigido por la mexicana Patricia Riggen y protagonizado por su compatriota Eugenio Derbez y Jennifer Garner, recaudó otros 9,6 millones de dólares hasta los 34,3 millones.

"Allegiant", la nueva entrega de la saga de ciencia ficción "Divergente" protagonizada por Shailene Woodley, vendió 9,4 millones de dólares en entradas en su segunda semana en cartelera, hasta los 46,5 millones.

A continuación, las primeras diez posiciones de la taquilla de Estados Unidos y Canadá:

.1 "Batman v Superman: Dawn of Justice" USD 166 millones

.2 "Zootopia" USD 24 millones (acumula USD 241,4 M)

.3 "Mi gran boda griega 2" USD 17,8 millones

.4 "Milagros del cielo" USD 9,6 millones (USD 34,3 M)

.5 "Allegiant" USD 9,4 millones (USD 46,5 M)

.6 "10 Cloverfield Lane" USD 5,9 millones (USD 55,9 M)

.7 "Deadpoll" USD 4,8 millones (USD 349,3 M)

.8 "London Has Fallen" USD 3 millones (USD 55,7 M)

.9 "Hello, My Name Is Doris" USD 1,5 millones (USD 3,2 M)

10 "Risen" USD 995.025 (USD 36 M)

Por: Bang Showbiz