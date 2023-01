Aaron es un mentalista, mago y artista belga especializado en actos de peligro que ha tenido múltiples apariciones en Le Plus Grand Cabaret Du Monde, Britain's Got Talent, France's Got Talent, entre otros.

Es conocido también como El Mentalista Silencioso (The Silent Mentalist), El Guerrero (The Warrior) o El Místico (Mystical). Uno de sus grandes ídolos fue Harry Houdini y por eso decidió dedicarse a la magia y el entretenimiento.

También ha sido el ganador del primer puesto de la categoría de Magia mental en el Torneo Internacional de Magia. Crow viene dispuesto a dejar a todos boquiabiertos con su show místico y silencioso.

Redes sociales

Facebook: https://www.facebook.com/Aaron-Crow-396525643774773/

Twitter: https://twitter.com/AaronCrow2U

YouTube: https://www.youtube.com/user/CrowInc2U