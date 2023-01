El Corona es un hombre guapo, fornido, dedica su tiempo libre a las pesas, y mantener un buen aspecto. Él sabe que nunca tuvo una gran voz, pero su carisma, simpatía, y ser bien parecido, lo hizo sobresalir. Ahora es un galán de barrio. Dejó la tejana y la chaqueta de cuero, para vestir camisetas ajustadas y pantalones de mezclilla. Casi siempre con olor a cigarrillo y alcohol, porque trabaja en bares. Es moreno, ojos cafés, rasgos toscos. Tiene un no sé qué, que lo vuelve sexy, encantador. Alto, con buen porte, era el que más sobre salía de la banda. El Corona es un hombre arrebatado. Piensa con el estómago y con el interés. Creció en el machismo absoluto, su padre (Don Mateo) le hablaba mal de las mujeres y sembró en él la semilla de la corrupción, y el abuso. Quiere querer, pero no sabe cómo. Su orgullo de macho no lo deja concebir la idea de que Isabel se realice como mujer, y menos lejos de él.