María Elisa Camargo da un adelanto del primer capítulo de Escupiré sobre sus tumbas.

Este 28 de octubre a las 9:30 p.m. será el tan esperado estreno de Escupiré sobre sus tumbas , una producción con una historia de amor y venganza y un elenco de lujo que se encargará de entretener a los colombianos. María Elisa Camargo interpretará a Katherine Obregón y por eso nos cuenta qué impresiones tendrán los televidentes una vez vean el primer capítulo.

La talentosa actriz ecuatoriana es contundente al decir: "Les va a caer un poquito mal. Siento que hay mucho por explicar, muchas emociones contenidas y sobre todo Katherine procura disimular muchísimo, pero de todas formas se le nota este conflicto interno".

Agrega que serán evidentes los "traumas de infancia" de Obregón; sin embargo, estos se descubrirán con el tiempo y a medida que avanza la producción de Caracol Televisión. Por otra parte, María Elisa, recordada especialmente por su papel de Patricia Teherán, les pide paciencia a los televidentes, ya que al principio su personaje no será "monedita de oro".

"Se va a ver algo antipática, pero más adelante va a ser imposible que no sientan un poco de compasión cuando empiecen a descifrar y entender qué es lo que está sucediendo. Realmente no es una mala persona, pero ustedes me dirán", comenta en exclusiva.

Quién es María Elisa Camargo en Escupiré sobre sus tumbas

Katherine Obregón es la novia de Sonny O´Connor al momento de su muerte. Es hija de Raymundo Obregón y Gina Martelli, pertenecientes a una familia de clase alta de la costa. Es inteligente, perspicaz, educada y segura de sí misma. Ha tenido el mundo a sus pies gracias al poder y el dinero de su apellido, pero además por su hipnotizante belleza y su figura perfecta.

Es caprichosa y ha sido un dolor de cabeza para sus padres porque tiende a hacer cosas a propósito para molestarlos, por eso, se involucró con Sonny, porque sabía que a sus padres no les iba a gustar la idea de que tuviera un novio afro. Tras la muerte de Sonny, se va a USA para, supuestamente, hacer una maestría y regresa después, para hacerse cargo de la fundación del puerto de la ciudad, en donde conocerá a Vinicio.