En vivo Escupiré sobre sus tumbas: Vinicio y Katherine se casan: Su boda es en el yate del capitán

El capítulo 17 de Escupiré sobre sus tumbas inicia con Katherine y Vinicio aceptando ser marido y mujer en el yate de él, después se dirigen a una cabaña privada donde pasarán su luna miel.

Al día siguiente, Vinicio desaparece de la isla y Katherine no se siente bien cuando despierta, por algo que consumió en la noche. La mujer mpieza a tener alucinaciones y se imagina a Sonny frente al mar, así que empieza a buscar a su esposo y a llamarlo, pero se desespera por no entender lo que está pasando.

Mira también: Victoria no se siente feliz con su matrimonio y decide solicitar el divorcio

Al mismo tiempo, a la estación de Policía llega el capitán Miranda, quien será la persona que investigará los procedimientos que se han realizado e inicia cuestionando a cada teniente, empezando por Victoria, pues con ella tuvo un encuentro repentino apenas llegó a la ciudad.

Katherine siente que se está volviendo loca, pues están sucediendo cosas raras en la cabaña y aparece un arma en la sala, la cual le recuerda a Sonny, aunque esto hace parte del plan de venganza de Vinicio, ya que quiere que ella termine en un psiquiátrico.

Lee más:Capítulo 16 Escupiré sobre sus tumbas: Katherine le propone matrimonio a Vinicio ¿Aceptará?

Publicidad

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de Escupiré sobre sus tumbas . Recuerda que puedes revivir los Capítulos y tienes la posibilidad de conectarte a través de la Señal en vivo .