El elenco: pilar fundamental en el éxito de 'El olvido que seremos'

Actor riojano que lleva ya tres décadas siendo un habitual del cine y la televisión en España. Atesora dos premios Goya como mejor interpretación masculina de reparto por Truman, del director Cesc Gay, y mejor interpretación masculina protagonista por Vivir es fácil con los ojos cerrados a las órdenes del realizador David Trueba.

Cinco nominaciones más en los Goya, tres premios de la Unión de Actores, varias nominaciones a los premios Feroz (lo ganó recientemente en la edición de enero de 2020 en la categoría a mejor intérprete en comedia en una serie de TV por su papel de Vota Juan).

Además de un Premio MiM SERIES como mejor actor de comedia (también, por el mismo personaje en la serie Vota Juan) y una Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos completan el palmarés de este polifacético actor.

Ha trabajado con el director Pedro Almodóvar en Hable con ella, La mala educación y Los amantes pasajeros. En 2005 estrenó simultáneamente La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, y Malas temporadas, de Manuel Martín Cuenca.

Aunque han sido muchas las películas en las que ha participado en los últimos años, como Ficción, Una pistola en cada mano (estas dos, bajo la dirección de Cesc Gay, con quien rodó recientemente Sentimental), Es por tu bien, Fe de etarras, La reina de España, El tiempo de los monstruos, Perdiendo el norte y las ya mencionadas Truman y Vivir es fácil con los ojos cerrados, Javier Cámara también ha tenido tiempo para dejar huella en la pequeña pantalla con series como 7 vidas, ¡Ay, señor, señor!, Periodistas, Lex o más, recientemente, dando vida al político Juan Carrasco en Vota Juan y su secuela, Vamos Juan, que se estrenó el pasado 29 de marzo en TNT de Movistar+, en la cual ha debutado como realizador situándose tras las cámaras para la dirección de uno de sus episodios.

Tampoco le es ajeno el teatro. Aún recordamos su papel en Realidad, el gran clásico de Harold Pinter en el teatro María Guerrero, en Madrid. En los últimos tiempos ha trabajado en producciones internacionales como Narcos, The Young Pope y The New Pope, estas dos últimas, a las órdenes de Paolo Sorrentino.

Juan Pablo Urrego, nació en Medellín, Colombia, un 30 de enero. Estudió Teatro, Danza y Circo en La Habana, Cuba. Después decidió radicarse en Buenos Aires, Argentina, donde continuó su formación actoral de la mano de importantes maestros de la performance, como son Augusto Fernández, Marcelo Katz y Julio Chávez. Sus inicios fueron en el teatro y allí pudimos disfrutarlo en obras como La cantante calva, Sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta, entre otras.

El salto a la pequeña pantalla lo dio participando en la telenovela juvenil Niní, en la que personificó a Tony, personaje que le proporcionó un amplio reconocimiento público. Posteriormente, Juan Pablo se convirtió en unos de los actores consentidos de Colombia e Hispanoamérica.

La serie producida por Fox-TeleColombia, Sin senos sí hay paraíso lo dio a conocer en el continente. Previamente participó en Las hermanitas Calle y en Las Esmeraldas, ambas producidas por Caracol TV, y también en la serie Web, Los Irracionales, producida por Dynamo. La televisión nunca lo ha separado de las tablas y lo hemos disfrutado, igualmente en las obras Morir de amor, en Colombia, y La búsqueda y La revolución, presentadas en Argentina.

Hija de Édgar Tamayo (paisa) y Blanca Cecilia Salazar (barranquillera), de niña soñaba con ser actriz y darle vida a un personaje. Por eso no dudó en prepararse en las aulas de la Universidad del Valle, donde se especializó en Arte Dramático. Sin lugar a dudas, es una actriz que cuenta con una importante formación académica y una hoja de vida que inspiran respeto y admiración por su amor y entrega a cada personaje interpretado a lo largo de su trayectoria.

Patricia Tamayo se inició como actriz cuando tuvo la oportunidad de participar en la obra de teatro El malentendido, dirigida por Alejandro González en 1996.

Desde entonces han transcurrido más de dos décadas de carrera artística, en las que ha participado en más de 30 series y telenovelas colombianas y extranjeras, 16 obras profesionales de teatro, y en los últimos años se ha dedicado al cine haciendo parte de importantes películas tales como Red Jungle, del director Juan Lozano y Zoltan Horvath (película hecha en Ginebra, Suiza), Amigo de nadie, del director Luis Alberto Restrepo, y 'El olvido que seremos' , del director Fernando Trueba, esta última hace parte de la selección oficial en el Festival de Cannes 2020.

En 2016 ganó el Premio India Catalina a mejor actriz de reparto por su entrañable personaje de doña Tulia en Las hermanitas Calle, una mujer campesina que lucha por sacar adelante la carrera musical de sus hijas. En 2018, el turno fue para los Premios Macondo, donde se llevó ese mismo galardón por su participación en la película Amalia, la secretaria, dirigida por Andrés Burgos. Reconocimientos como estos, sumados a las múltiples nominaciones recibidas, ratifican que Patricia es una de las mejores y más talentosas actrices de Colombia.

A Patricia, además de amar su profesión, le gusta cocinar y su hobby es pintar, le gusta escuchar música clásica y está felizmente casada con Jairo Camargo.

Nicolás, nació en Bogotá el 1 de febrero de 2007, vive con sus padres y es único hijo. Desde pequeño ha vivido en varias ciudades como Bogotá, Quito, Barranquilla y Medellín, donde vive desde hace nueve años. Estudia octavo grado en el Colegio Theodoro Hertzl.

Le gusta actuar, jugar fútbol, tocar batería, bailar y parchar con sus amigos. Le interesa mucho la tecnología y es muy hábil con todo lo que tiene que ver con ella. Es una persona muy alegre, inteligente, divertida, buen amigo, disciplinado y responsable en todo lo que hace y se propone.

Desde pequeño ha participado en fotos para catálogos, en comerciales como el de La Voz Kids, y en películas como Amigo de nadie y 'El olvido que seremos'. Para Nicolás, interpretar a Héctor ha sido un gran honor por lo buen escritor y persona que es, por la historia tan linda que cuenta sobre su padre y su familia, por lo que significó su papá no solo para él, sino para la historia de Colombia.

El hecho de representar un libro tan importante en el mundo y tener la oportunidad de experimentar la vida de los años setenta ha sido muy emocionante para él. Para complementar lo anterior, el haber trabajado con un director de la talla de Fernando Trueba, de quien aprendió una forma de trabajo humana, cercana y cariñosa, le permitió asimilar y desarrollar mejor su papel en la película. A esto ayudaron también los actores y el equipo de producción, que siempre estuvieron para enseñarle y ayudarle, y así lograr entre todos el mejor resultado posible. En conclusión, esta fue una de las mejores experiencias de su vida.