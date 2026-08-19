42:58 min El Juego de mi Destino - Capítulo 62: Cemal busca a Asiye y le hace una fuerte advertencia Capítulo 62 Capítulo 62 - El Juego de mi destino 52:22 Capítulo 61 Cemal descubre la verdad sobre Asiye y decide confrontarla 52:35 Capítulo 60 Cemal culpa a Mahir de haber destruido la casa 42:58 Capítulo 62 Cemal busca a Asiye y le hace una fuerte advertencia

Capítulo 62 El Juego de mi Destino: Cemal busca a Asiye y le hace una fuerte advertencia Un poco triste y molesto, Cemal busca a Asiye y le hace una fuerte advertencia, pues no soporta que ella le haya mentido tanto. Así mismo, Kaya le confirma que se marchará de la casa con los niños.