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Capítulo 61de 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 61de 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol Televisión, completa y gratis. Cemal descubre la verdad sobre Asiye y decide confrontarla

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52:22 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 61: Cemal descubre la verdad sobre Asiye y decide confrontarla
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52:35
Capítulo 60
Cemal culpa a Mahir de haber destruido la casa
CAPÍTULO 59 - EL JUEGO DE MI DESTINO.png
48:39
Capítulo 59
Helin habla con su madre sobre Cemal y descubre la verdad
CapítuCAPÍTULO 58 - EL JUEGO DE MI DESTINO.png
48:50
Capítulo 58
Cemal y Mahir luchan por el amor de Uğur. ¿Quién triunfará?
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52:22
Capítulo 61
Cemal descubre la verdad sobre Asiye y decide confrontarla

Capítulo 61 El Juego de mi Destino: Cemal descubre la verdad sobre Asiye y decide confrontarla

Cemal no logra controlar sus sentimientos y pensamientos luego de descubrir la verdad sobre Asiye; sin embargo, decide confrontarla para que sea ella misma quien le cuente todo. ¿Logrará su prometido?

Por: Jorge Andrés Bernal
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Capítulo 60
Cemal culpa a Mahir de haber destruido la casa
CAPÍTULO 59 - EL JUEGO DE MI DESTINO.png
48:39
Capítulo 59
Helin habla con su madre sobre Cemal y descubre la verdad
CapítuCAPÍTULO 58 - EL JUEGO DE MI DESTINO.png
48:50
Capítulo 58
Cemal y Mahir luchan por el amor de Uğur. ¿Quién triunfará?
CAP 57 - El Juego de mi Destino.png
46:44
Capítulo 57
Cemal y Uğur logran compartir un emotivo momento
Capítulo 56 -EL JUEGO DE MI DESTINO.png
46:58
Capítulo 56
Mahir le pide un poco de piedad y empatía a su familia ante la situación que vive Asiye
Capítulo 54 - El juego de mi destino .png
46:50
Capítulo 55
Asiye preocupa a Gülsüm con una revelación sobre Harun y Cemal
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Capítulo 61
Cemal descubre la verdad sobre Asiye y decide confrontarla