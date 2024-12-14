Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Cayó número de Diomedes Díaz en lotería
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Doble Vía: ¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce? - CaracolTV

Nos basamos en apariencias, eso se llama “Efecto Halo”.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Imagen default videos doblevia
¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?
Thumbnail
26:58
'La influencer' muestra el mundo de las redes sociales
Thumbnail
27:52
Falta ética en el Desafío genera sanción social de televidentes
Thumbnail
28:18
El lenguaje de los personajes malos en televisión: ¿un invento de los libretistas?
Imagen default videos doblevia
¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?

Doble Vía: ¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?

Nos basamos en apariencias, eso se llama “Efecto Halo”.

Por: Caracol Televisión
|
Thumbnail
26:58
'La influencer' muestra el mundo de las redes sociales
Thumbnail
27:52
Falta ética en el Desafío genera sanción social de televidentes
Thumbnail
28:18
El lenguaje de los personajes malos en televisión: ¿un invento de los libretistas?
Thumbnail
26:09
Actitudes machistas en el Desafío siglo XXI
Thumbnail
23:52
Críticas a Bruno, periodista medio ambiental, creado por la IA
Thumbnail
27:16
La voz de las mujeres será protagonista en 2025
Imagen default videos doblevia
¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?