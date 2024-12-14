Publicidad
Cayó número de Diomedes Díaz en lotería
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Doble Vía: ¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?
Nos basamos en apariencias, eso se llama “Efecto Halo”.
Caracol TV
/
Doble Vía
/
Capítulos
/
Doble Vía: ¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?
¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?
26:58
¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?
Doble Vía: ¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?
Nos basamos en apariencias, eso se llama “Efecto Halo”.
Por:
Caracol Televisión
|
14 de Diciembre, 2024
26:58
¿Por qué hay personas de televisión que caen mal si la gente no las conoce?
Doble Vía
