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Doble Vía: Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia - CaracolTV
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Doble Vía: Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia
21:33 min
Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia
28:48
¿No combinan humor y religión?
27:33
Día a día no solo entretiene, forma e informa
29:24
Televidentes advierten pérdida de control en entrevista
21:33
Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia
Doble Vía: Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia
Desde el Congreso Mundial del Defensores y Editores de Noticias en Madird, España, analizamos con periodistas globales los desafíos que enfrenta el periodismo hoy.
Por:
Caracol Televisión
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17 de Mayo, 2025
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28:48
¿No combinan humor y religión?
27:33
Día a día no solo entretiene, forma e informa
29:24
Televidentes advierten pérdida de control en entrevista
34:55
Críticas a salida de la protagonista de La reina del Flow
34:45
Televidentes defienden Cuentos de los hermanos Grimm
34:56
Televidente critica presencia de familiares en A otro nivel
21:33
Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia
Doble Vía
Doble Vía: ¿No combinan humor y religión?
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