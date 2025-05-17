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Doble Vía: Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia - CaracolTV

Desde el Congreso Mundial del Defensores y Editores de Noticias en Madird, España, analizamos con periodistas globales los desafíos que enfrenta el periodismo hoy.

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Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia
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Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia

Doble Vía: Explicar nuestro trabajo: La pedagogía periodística como acto de resistencia

Desde el Congreso Mundial del Defensores y Editores de Noticias en Madird, España, analizamos con periodistas globales los desafíos que enfrenta el periodismo hoy.

Por: Caracol Televisión
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