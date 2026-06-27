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Doble Vía: Campaña presidencial despertó desconfianza en la audiencia - CaracolTV
Relacionaban incluso temas no políticos con uno u otro candidato.
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Doble Vía: Campaña presidencial despertó desconfianza en la audiencia
28:39 min
Campaña presidencial despertó desconfianza en la audiencia
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Yo me llamo, un formato de talento y diversión
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El fentanilo no es un chiste
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Críticas a funeraria por hablar de infarto en su publicidad
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Doble Vía: Campaña presidencial despertó desconfianza en la audiencia
Relacionaban incluso temas no políticos con uno u otro candidato.
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Caracol Televisión
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27 de Junio, 2026
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