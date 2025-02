Yo Me Llamo Paquita la del Barrio reveló cómo era su relación con la mexicana: "perdí una amiga"

Desde que se conoció el pasado 17 de febrero que Paquita la del Barrio había fallecido en su rancho mientras dormía , diferentes personas se han solidarizado con sus seres queridos. Yo Me Llamo, de hecho, le rindió un homenaje a la mexicana en el cielo gracias a la ayuda de su imitadora, quien también tuvo la posibilidad de hablar sobre el tema en exclusiva para Día a Día.

En el matutino, Marleny Martínez, doble de la artista original, recordó no solo cómo se conocieron hace aproximadamente 12 años, sino que señaló que eran amigas y que conversaban muy seguido acerca de sus vidas personales.

Así nació la amistad Paquita la del Barrio y su imitadora de Yo Me Llamo

La imitadora afirmó que su primer encuentro se realizó en 2013, cuando la mexicana visitó Colombia. Según explicó, ella decidió sorprenderla con una serenata a las afueras Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, por lo que le llevó mariachis, flores y hasta la sorprendió con su increíble parecido vocal.

"Para mí fue una persona muy especial, demasiado especial, uno la veía de mal genio, pero créame que tenía un corazón increíble, maravilloso. Desde el primer día que la vi para mí fue la emoción más grande y siempre me gustó la música de ella", señaló.

Desde allí ambas quedaron en contacto y, después de intercambiar algunos mensajes y llamadas, se volvieron cercanas hasta el punto que la intérprete de 'Rata de dos patas' le preguntaba sobre sus seres queridos.

"En la vida mía Paquita es una persona muy especial, una amiga, nosotras nos hablábamos mucho, muy seguido, ella me decía 'Marlene, cómo está tu familia, no se te olvide que te quiero mucho', eran las palabras que siempre me decía, entonces saber que partió es difícil porque perdí una amiga, un ejemplo a seguir, una gran artista porque para mí Paquita es una de las grandes exponentes mexicanas", dijo.

Finalmente, aseguró que tiene la teoría de que Paquita era un poco malgeniada debido a que "sufrió mucho" en la vida, lo que eventualmente la llevó a crear una coraza con la que se protegía a sí misma.