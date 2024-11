Invitada a Día a Día puso a Iván Lalinde a temblar: Bromeó con que estaba sudando y tenía "chucha"

Iván Lalinde se ha posicionado como uno de los presentadores favoritos de los colombianos gracias a la calidez con la que trata a la gente y su extensa trayectoria en medios de comunicación. Recientemente, el presentador afirmó que estaba sumamente nervioso por conocer a uno de sus más grandes ídolos de la música, de manera que hizo todo lo posible por conseguir una foto junto a esta importante figura.

¿Quién es la cantante que puso nervioso a Iván Lalinde?

Se trata de la española Paloma San Basilio, que llegó a Colombia y concedió una entrevista para el programa matutino. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 800 mil seguidores, el conductor de la producción admitió estar muy contento.

"Estoy estresado, ya llegó, pero vean, estoy sudando. Tengo chucha y todo, ay, no hace mucho no me pasaba esto con un entrevistado. Estoy súper ansioso, ¿sí o no?", le preguntó a Juan Diego Vanegas, quien aceptó que parecía un niño pequeño.

Poco después apareció en el mismo espacio de Internet para señalar que se sentía todavía un poco abrumado porque había querido desde hace mucho tiempo estar cerca de ella.

"Qué mujer tan querida, tan especial, tan chévere. De verdad que es de esas artistas que quedan en la mente y el corazón. Yo me tomé mi foto, lo pensé porque me daba pena (...) Además de gran artista, pues por su música, me encanta la filosofía de vida que tiene, la forma de pensar, de ver las cosas. Me encantó, tengo que leerme los libros de ella", dijo mientras permanecía en su carro.

Finalmente, Lalinde presumió la instantánea con su comunidad en redes sociales. La publicación recoge más de cinco mil me gusta y múltiples comentarios de elogios por parte de sus admiradores, que lo felicitaron por haber vencido su miedo y atreverse a hablarle para que inmortalizaran el encuentro por medio de una imagen.

