Sergio Herrera, actor de Devuélveme La Vida, revela por qué prefiere el amor moderno

Desde el pasado 2 de mayo, Devuélveme La Vida tuvo un cambio de personajes debido a que pasaron 10 años. Sergio Herrera, quien interpretaba a Joaquín en la historia, pasó a prestarle su piel a Joel, el hijo perdido de Mariana.

En diálogo con Caracoltv.com, el reconocido artista se confiesa y asegura qué prefiere entre el amor a la antigua o el romance moderno, pues, aunque considera que ambos tienen sus puntos en contra, también rescata varios detalles a favor.

Para iniciar, menciona que el cariño de pareja que existía anteriormente le llama particularmente la atención debido a que se caracterizaba por tener un estilo de conquista único, pues usaba herramientas como el papel y lápiz o las sorpresas para enamorar.

“Mandemos cartas, visitemos de vez en cuando, conversemos, llevémonos bien, tengamos algo en común o no y gocemos el uno al otro. Si a ti te gusta conversar conmigo, yo voy a estar contento contigo, te llevo una carta, un chocolate; sino te gusta respóndeme diciéndome qué te gusta, que no (…) El amor es una decisión”, expresa en medio del encuentro.

Por otro lado, se encuentra el romance moderno, en donde los implicados buscan la manera de tener una comunicación asertiva que les permita demostrar de la mejor manera posible aquello que les molesta y lo que definitivamente les agrada.

“El tema de la responsabilidad afectiva hace que uno tenga mucha más intimidad con su pareja y no cada uno escondiéndose sus traumas. En la época de los 50 uno levanta, pero hay cosas que uno no le conoce a su pareja porque son asuntos que quizás nunca se tocan y pues así, el silencio todo lo guarda”, señala en medio del encuentro.

Herrera está más que listo para seguir acompañando a los fanáticos de esta exitosa producción en las noches del canal Caracol.



¿A quién interpretará en la nueva etapa?

Herrera dará vida a Joel. Fue robado al nacer por Rogelio y puesto en adopción. Joel creció junto a Tino y ambos desarrollaron una vida delincuencial en las calles donde tenían que robar para poder sobrevivir. Luego de un incidente en el que casi matan a Sara, Joel asume toda la culpa para librar a su hermano de la correccional y pasa el resto de su juventud encerrado. Al salir, su resentimiento hacia Tino ha crecido por haberlo abandonado durante 10 años. Es un joven que no le teme a nada y está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere y proteger a las personas que ama.

