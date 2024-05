"Fue irresponsable": Jairo Camargo revela cómo fue recibir el personaje de Alfredo Azcárate

Devuélveme La Vida es una producción que logró atrapar a los colombianos desde su primer capítulo y conforme se avanzaba en la historia, aparecían nuevos actores como Jairo Camargo, quien tomó el lugar de Carlos Manuel Vesga para mostrar a un Alfredo Azcárate más maduro. Este personaje del papá de Mariana es uno de los que más emociones genera en los televidentes, pues se presenta como un hombre prepotente, misógino, soberbio e incluso cruel.

Es por eso que desde Caracoltv.com hablamos con Camargo para conocer un poco más de lo que significó este papel en su extensa carrera actoral y cómo lo construyó.

En exclusiva, este respetado intérprete revela detalles de proceso para recibir este personaje de las manos de Vesga: "Fue algo irresponsable porque con Carlos Manuel hablamos una vez y él me dio un dato, nada más. Después ya vino el trabajo con Luis Alberto Restrepo".

Este santandereano explica que para él es importante leer el libreto completo de todas las producciones en las que trabaja: "No importa si entro en el capítulo 50 de 100, lo hago con el objetivo de entender toda la historia, qué ha pasado y qué es lo que voy a hacer", menciona y apunta que en los cinco meses de rodaje, también recibió la retroalimentación del equipo.

Jairo Camargo manifieta que no hizo ninguna sugerencia con respecto a la personalidad o actitudes de su papel: "Yo no estoy para hacer demostraciones de mi gran inteligencia, ni creatividad, estoy para hacer lo que me digan que haga".

Finalmente, explica que no se parece en nada a Alfredoy que lo único que tienen en común es que él también es padre de una hija. Teniendo en cuenta los aspectos negativos de Azcárate, el intérprete hace la claridad en que nunca ha sido una persona racista, clasista o arrogante; aunque este último aspecto sí hizo parte de su vida en algún momento.

