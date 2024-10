Sensei afirma que el equipo Tino estaba “suave”, ¿culpa a sus compañeros por las nueve derrotas?

En esta oportunidad, Sensei, refuerzo de Darlyn en el Desafío 2024 , revela cómo fue regresar al programa luego de haber quedado como ganador el año inmediatamente anterior. Asimismo, informa que le hubiese gustado tener una mejor participación, pues considera que el rendimiento de algunos de sus compañeros hizo que atravesaran por una mala racha durante el Ciclo Dorado.

"Fue duro, pero es que también teníamos un equipo muy suave (...) No, no iban en coche, pero es que sí les faltó mucho perrenque (...) A lo último Luisa y Alejo no sé qué les estaba pasando, estaban muy suaves, no estaban tan concentrados en el juego", dice, agregando de forma graciosa que Natalia iba manejando el carrito del que tanto hablaron mientras duró el formato en pantalla.

Sensei halagó a Karoline antes de entrar como refuerzo al Desafío 2024

Sensei, ganador del Desafío The Box 2023, se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge casi 300 mil seguidores, para opinar sobre la contienda y halagar la idea que tuvo la producción de poner a prueba en esta etapa del juego las habilidades de un hombre y una mujer que no ostentara hasta el momento el título de líderes.

“Estuvo muy chévere. La verdad me hubiese encantado haber hecho la capitanía con Cifuentes, ¿ustedes nos imaginan en una prueba de estas? No, eso hubiese sido muy bacano. La verdad, la de hoy me gustó mucho (…) Esfuerzo, había muy buena fuerza, resistencia al cien”, comentó.

Posteriormente, le respondió a un seguidor que había quedado gratamente sorprendido con el desempeño de Karoline y afirmó que, si sus contrincantes no le prestan suficiente atención, cree que puede avanzar a la final del reality de los colombianos.

“Mis respetos, la dio toda, fue la que llevó a Arandú arrastrado, lo guiaba. Vean que llegó y se devolvió por él para ayudarle con las pelotas de cemento (…) Donde la dejen seguir, esa pelada se mete en la final porque es muy buena”, finalizó.

