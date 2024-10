Sensei acepta la derrota: Pidió una temporada del Desafío con los mejores y perdió contra uno nuevo

En esta oportunidad, Sensei, ganador del Desafío 2023 y refuerzo de Darlyn en los 20 años del programa, habla sobre cómo fue perder la Gran Final y acepta a Kevyn como el único ganador. Asimismo, afirma que su colega se merece el triunfo, dado que siempre destacó como uno de los Súper Humanos más fuertes de esta edición.

"Llegué hasta la final. Sí, perdí, se lo merece. No, nos falló lo último, pero pues, bien merecido lo tiene. Ya ganaron", dice Sensei en medio de Preguntas a Muerte, un formato colaborativo entre La Red y Caracol Televisión que es presentado por Jhoncito.

Con la salida de este convocado y de Karen, quienes eran los únicos integrantes del equipo Pibe en este Box Negro, al cual llegaron por autosentenciarse, el eliminado opinó sobre uno de sus rivales directos.

Y es que para muchos fanáticos del reality era algo épico ver a estos dos competidores en una misma edición, sin embargo, el rumbo que tuvo la competencia hizo que se dieran ciertos roces entre ellos, principalmente por comentarios del campeón del programa en 2023. Ante esto, Olímpico mencionó: "no tengo ninguna rivalidad con Sensei ni con otro y no ha pasado nada, la verdad".

Asimismo, el eliminado de la Ciudadela aprovechó para hacer una claridad con respecto a los ánimos que surgen dentro del juego: "creo que son momentos de competencia y que son respetables".

De esta manera, Olímpico expresó que considera que muchas de las cosas que pasan dentro del Desafío se quedan allí, pues la presión de los Boxes y lo que allí se vive hace que en ocasiones los competidores digan cosas que en sí no piensan o de las que luego se arrepienten.

Sobre una espinita con la que se pudo haber quedado Sensei, la dupla de Karen dijo que: "eso no te lo sabría decir, si hay algo, la verdad no lo sé porque no conozco su pensamiento ni mentalidad, pero sí es una persona competitiva".

