A pesar de su anhelo, una Desafiante de la Semana no logra competir en el Box Azul

Jhon, Juan Carlos, Marilim y Yerica llegan al Box Azul para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Andrea Serna les da la bienvenida al Desafío 2024 y posteriormente les explica cómo deben realizar el circuito para quedarse con la victoria.

Dentro de los momentos que más llaman la atención del encuentro deportivo se encuentra cuando Juanchito intenta durante varios minutos superar uno de los obstáculos o cuando Jhon se lanza a la piscina con una forma bastante particular.

No te pierdas: Desafío: Quién gano la prueba en el Box Azul, un competidor invitado no completó la pista

A esto se le suma el hecho de que Yerica no logra hacer el circuito debido al retraso de su compañero, quien no cruza la línea de meta para que ella pueda realizar su parte del trabajo.

Cómo fue el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo del ciclo 14

En esta prueba, cada Desafiante de la Semana subió a un cubo para lanzarse a la piscina larga y atravesarla por debajo de la rejilla. Al salir, escaló una estructura que lo llevó a un túnel obstruido con guillotinas y descendió por el lado contrario.

Publicidad

Luego cruzó la piscina profunda y subió por los tubos al segundo piso del Box, donde abrió un baúl del cual sacó una bolsa que contenía una esfera de metal que llevó hasta el punto de partida, superando todos los obstáculos.

Ambos desafiantes elevaron la primera esfera hasta dos agujeros ubicados en lo más alto de un tablero en forma de X de tres metros de altura, usando dos cuerdas atadas a un sistema de poleas. Una vez la primera esfera estuvo dentro de los agujeros, el segundo desafiante fue por la segunda y la llevó al inicio de la pista para introducirla.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.