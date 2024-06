Por qué Luisa terminó la prueba del Desafío 2024 llorando desconsoladamente y cómo la animó Alejo

Luisa protagonizó un momento de preocupación durante el Desafío de Sentencia y Hambre del ciclo número doce debido a que sufrió un fuerte golpe en el Box Amarillo. Todo ocurrió cuando la joven se disponía junto a sus compañeros a bajar el balón de un candelabro suspendido a cuatro metros de altura con un juego de tubos, pues esta herramienta le golpeó el brazo.

La Súper Humana intentó tomar la esfera y ayudar a su grupo con este obstáculo; sin embargo, el dolor le impedía continuar la competencia y permitirle a su equipo obtener el primer lugar.

Lesionada, la mujer hizo todo lo que estuvo en sus manos para emprender el camino de regreso al inicio de la pista; no obstante, sus colegas tuvieron que brindarle ayuda para cruzar los obstáculos, en especial el muro en forma de triángulo, ya que debía utilizar sus extremidades superiores para poder impulsarse.

Omega se coronó como el segundo puesto y, una vez terminó el encuentro deportivo, la concursante se disculpó con su escuadra por el bajo rendimiento que tuvo, lo que fue tomado con un poco de desconcierto por los demás integrantes de la casa rosada.

Luisa hizo llorar a Alejo en el Desafío 2024

Uno de los desafiantes que más se conmovió con la situación de Luisa fue Alejo, quien aprovechó para resaltar su gran trabajo en este Box que se caracteriza por ser de estilo militar.

“Luisa es una monstrua, eso que hiciste... Dejaste el corazón en la pista”, dijo el hombre con admiración justo antes de mostrarse conmovido con la escena, a lo que su amiga contestó: “yo no me quiero ir. Perdón (…) Pero sí me dolía mucho el brazo”.

Luisa dijo sentirse muy preocupada de que su historia dentro del reality llegara a su fin, pues su propósito es estar lo más cerca posible a la gran final, por lo que Renzo, Alejo y Gaspar le dieron fuerzas para seguir demostrando su potencial frente a sus rivales.

